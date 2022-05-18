"Вырезала бы на спинах звезды". Как выглядят оккупант и его жена, которая хотела пытать украинских детей

Раскрыты личности оккупанта и его жены, которая хотела вырезать на спинах украинских детей звезды. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналисты установили личности российского оккупанта и его супруги, которая по телефону заявила, что лично бы пытала украинских детей. Женщина рассказывала, что вырезала бы звезды на спинах наших детей. Как оказалось, женщину зовут Юлия Копытова, ее муж — Владимир Копытов.

Об этом сообщают "Схемы".

Реклама

Что говорила россиянка?

29 апреля российский оккупант разговаривал со своей женой. Во время телефонного разговора женщина жаловалась, что украинские дети, которые оказались в России, не стали делать рисунки к 9 мая, потому что это не их праздник.

"Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было… Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы", – говорила россиянка.

Журналисты идентифицировали личности россиян

Как сообщили журналисты со ссылкой на данные СБУ, женщина на записи — россиянка Юлия Копытова, ее муж — Владимир Копытов.

В Сети Вконтакте оккупант характеризует себя как "настоящий псих, но не аморал". Журналисты нашли фотографии, которые противник публиковал на своей странице, но затем удалил.

Реклама

Владимиру Копытову 31 год, он родом из города Ярцево Смоленской области.

Юлия Копытова (девичья фамилия Цыганкова) родилась в поселке Пржевальское Смоленской области, ей 30 лет. В 2020 году она во второй раз вышла замуж и стала Копытовой. В 2019 году работала в детской клинической больнице Смоленской области.

Журналисты связались с оккупантом Копытовым, но тот начал отрицать, что на записях СБУ голоса его и его жены.

Реклама

Кроме того, журналисты пообщались с матерью российского военного. Она заявила, что не может общаться с сыном, так как с ним якобы нет связи.

Ранее мы писали: