Вырвалась чудом! В Одессе парень похитил девушку во имя "любви"

Молодой человек пытался силой вернуть свою бывшую возлюбленную/Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе, где недавно легковой автомобиль на скорости врезался в пилу трактора, 21-летний молодой человек похитил 19-летнюю девушку.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Детали похищения

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Инцидент произошел вечером 22 сентября. Известно, что противоправные действия в отношении девушки совершил ее бывший парень. 21-летний молодой человек вывез потерпевшую на киевскую трассу, где применяя против нее силу потребовал восстановить отношения. В случае отказа он пригрозил бывшей любимой, что закроет ее в каком-то отдаленном населенном пункте. Девушка сделала вид, что согласилась восстановить отношения с парнем, и тот вернулся в Одессу и высадил ее на одной из улиц города.

Задержание похитителя

Правоохранители установили автомобиль молодого человека и определили его маршрут. Впоследствии его задержали. Выяснилось, что одессит имеет судимости за имущественные преступления.

Что грозит парню

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Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе, ему инкриминируют незаконное лишение свободы и похищение человека с причинением ему физических повреждений, что предусмотрено ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

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