Ложное ребро. Как погибла украинская альпинистка в горах Турции (фото)

По версии родственников, Яна Кривошея сбилась с пути, но вместо того, чтобы вернуться на вершину, решила повернуть на север

Стали известны новые подробности о погибшей в Турции 42-летней украинке Яне Кривошее, которую спустя месяц поисков нашли мертвой в горах. Хотя изначально было несколько версий ее исчезновения, но похищение не подтвердилось.

Об этом рассказала жена брата погибшей Евгения.

По ее словам, полиция пока не объявила официальную версию гибели альпинистки.

"Это очень большое горе для нашей семьи, но все-таки очень важно, что мы ее нашли, потому что человек, пропавший без вести – это намного тяжелее…, – написала в соцсети Евгения. – По поводу того, что случилось на горе – полиция пока не выдала официальную версию, но по нашим догадкам случилось следующее: 2 мая Яна в 11:15 была на вершине, там она делает фото, и примерно в 12 она начинает спуск".

Фото: группа "Поиск Яны Кривошеи"

Евгения добавила, что далее Яна на спуске первое время шла по маршруту, но потом сбилась и взяла правее, чем надо, выйдя на ложное ребро.

Фото: группа "Поиск Яны Кривошеи"

"Через какое-то время она понимает, что идет не по маршруту (в этот момент она сверялась с картами), и решает не возвращаться на вершину, чтобы выйти на правильное ребро (как и нужно было сделать), а траверснуть на север. В этом моменте она не оценила опасность спуска, и, скорее всего, либо покатилась на сыпучке до обрыва, либо – подошла, чтобы посмотреть слишком близко и упала, улетев в пропасть на 100 метров", – сказала Евгения.

Фото: группа "Поиск Яны Кривошеи"

В результате падения погибшая оказалась в расщелине, которую не видно ни сверху на маршруте, ни дрону, который не может подлететь достаточно близко: теряет управление из-за ребра, которое закрывает расщелину.

Тело Яны Кривошеи еще не доставили в Украину.

Напомним, Кривошея взобралась на гору Гейик Сивриси. Сначала поисковая группа нашла палатку Яны с некоторыми ее вещами.