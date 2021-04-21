Выстрел на опережение? Зачем Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

Видеообращение президента Украины может преследовать две цели, одна из которых – спровоцировать Кремль на прямые переговоры

Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам относительно эскалации военного конфликта с Россией и предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Что говорил Зеленский в обращении к государству – агрессору и его лидеру, и что на этот счет думают эксперты, выяснил сайт "Сегодня".

"В отличие от уличной драки, в войне проигрывают все стороны"

Как заявил президент, Украина в 2021 году очень отличается от государства, которое было в 2014 году. И провокаций со стороны РФ Украина не боится благодаря "неимоверной украинской армии".

По словам президента, Украина имеет весомую поддержку международных партнеров:

"Я говорил с лидерами США, Франции, Германии, Великобритании, Турции, президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все наши партнеры на нашей стороне. Готовы поддерживать нас финансово, вводить более жесткие санкции и утверждать жесткие резолюции. Это правильно и не обходимо. И за все это Украина очень благодарна", – сказал президент.

В обращении Зеленский процитировал слова Путина: "Однажды президент РФ сказал: если драка неизбежна – нужно бить первым".

Он напомнил, что сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда "речь идет не о подворотне и хулиганах, а реальной войне и миллионах человеческих жизней, и в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны".

По словам президента, 19 и 20 апреля на заседаниях советников нормандской четверки и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня. Но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

"Господин Путин я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", – обратился к президенту РФ Зеленский.

"Переговоры с Россией – это всегда бои без правил"

Примечательно, что свое видеообращение Владимир Зеленский записал и опубликовал как раз накануне ежегодного послания Владимира Путина к Федеральному собранию. И Кремль уже подтвердил, что во время своего выступления президент России обязательно будет упоминать Украину.

Как рассказал сайту "Сегодня" политолог Руслан Бортник, видеообращение Владимира Зеленского может преследовать две цели, одна из которых – спровоцировать Кремль на прямые переговоры.

"Во-первых, президент попытался успокоить украинцев. Мол, у нас сильная армия. Но, пока разговоры ведутся не при помощи пушек, а посредством дипломатии. Во-вторых, президент попытался спровоцировать Кремль на прямые переговоры. Ведь, все это время Москва от них отказывается", – сказал Бортник.

Однако он считает, что Кремль не отреагирует на предложение Зеленского о встрече и на этот раз.

В тоже время профессор Политологии Киево-Могилянской академии Гарань отмечает, что это "очень сильное заявление Владимира Зеленского прозвучало вовремя".

"У хозяина Кремля агрессивные планы. Но наш президент аргументировано изложил украинскую позицию, расставив акценты. Причем, сделал это как раз накануне выступления Владимира Путина", – заявил он.

Как сказал Гарань, вероятнее всего, Путин откажется приезжать на подконтрольную Украине территорию Донбасса.

"Но, российская дипломатия может предложить Владимиру Зеленскому приехать в Луганск или Донецк. Для на нас это опасный вариант. Потому, что Путина будут там встречать с хлебом и солью, а нашего президента – хорошо срежиссированным митингом протеста", – сказал политолог.

Он отметил, что в двухсторонних переговорах Украины с Россией (особенно, без присутствия международных партнеров) всегда есть риск для Украины.

"Ведь садится за стол переговоров с государством, которое не придерживается правил – равносильно выходу на ринг, где идут бои без правил", – сказал Гарань.

Политолог также подчеркнул что, несмотря на предложение Зеленского, сейчас шансы встречи двух президентов малы. Ведь для того, чтобы это произошло, необходима деэскалация конфликта, который Россия по-прежнему нагнетает.

Как ранее писал сайт "Сегодня", в Офисе президента считают, что Россия стягивает войска к Украине для нагнетания нервозности, но, скорее всего, Москва пытается заставить Киев признать незаконную оккупацию части Донбасса.