Вьюга и гололед. В Украине предупредили об опасности на дорогах

Украину атакует непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине предупредили об ухудшении погодных условий. Ожидается мокрый снег и дождь, а также гололед.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

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Украину атакует непогода

Синоптики прогнозируют 27 декабря до конца суток в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в течение 28 декабря в южных, центральных, восточных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях значительные осадки в виде мокрого снега.

В южной части, днем в центральных областях ожидается мокрый снег и дождь, а также гололед.

В Украине, кроме западных и северных областей, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а также прогнозируют вьюги и снежные заносы.

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Такие погодные условия могут повлечь за собой отключение энергообеспечения отдельных населенных пунктов и нарушение движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц.

Если вы все же оказались за рулем:

соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершайте рискованных маневров;

во время поездок в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями;

заранее снижайте скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами;

пользуйтесь средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Будет ли снег на Новый год?

30, 31 декабря и 1 января в целом по Украине ожидается небольшой снег. Также будут некоторые колебания температуры.

Днем температура воздуха может колебаться от 0 до -5, а ночью от -2 до -7. На юге страны, в Закарпатье, а также по всей территории Украины 31 декабря ожидается от -2 до 3 градусов тепла.

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"По предварительным прогнозам, сильных морозов не ожидается", – сообщили нам в пресс-службе Укргидрометцентра. Где ждать морозов этой зимой Если взглянуть на карту Украины, то зимняя погода придет в страну "треугольником" одной вершиной вниз. Ударят морозы и выпадет небольшой снег в северных областях – это Волынь и далее на восток до Сумщины. Нижней вершиной холодного треугольника станет Черкасчина, зима также захватит Хмельнитчину, часть Виннитчины на западе и часть Полтавщины на востоке. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой.

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