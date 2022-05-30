Взрыв возле дома предателя Балицкого в Мелитополе – появилось первое видео с места

Оккупанты "работают" на месте взрыва в Мелитополе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети опубликовали видео с места взрыва в районе дома псевдогубернатора региона Евгения Балицкого, который произошел 30 мая в оккупированном Мелитополе. Российские оккупанты собрали много людей и технику. Также противники оцепили место инцидента и разбираются.

Соответствующее видео разместил "Телеграф".

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По информации местных СМИ, россияне утверждают, что взорвался припаркованный Mercedes, и за этим стоят украинские диверсанты.

Что было ранее?

В оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. Это произошло в 7:50 утра. По предварительной информации, взорвалось в районе дома псевдогубернатора региона Евгения Балицкого. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого, дрожали окна и стены в домах.

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По предварительным данным, взорвалось в районе ТЦ "Квартал", где расположена многоэтажка псевдогубернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Не исключено, что сработали диверсанты.

По предварительной информации, ранение получила дочь покойного Олега Балицкого (это родной брат фейкового губернатора и предателя Украины Евгения Балицкого. – Ред.).

Местное издание "РИА Мелитополь" опубликовало кадры, на которых видно, как на носилках медики несут раненую.

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"Есть информация, что ранение получила Евгения Зайцева – дочь покойного Олега Балицкого, брата фейкового губернатора-предателя Украины Евгения Балицкого", – пишут журналисты.

Захватчики оградили центральную площадь, где находится ДК им. Шевченко, в котором оккупанты организовали свою "военно-гражданскую администрацию".

Росгвардейцы, полиция, военные изучают какой-то пакет на тротуаре.

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