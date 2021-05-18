Я был бескомпромиссный. Первый комментарий Степанова после увольнения

Теперь уже бывший министр здравоохранения Максим Степанов впервые прокомментировал свое увольнение – что сказал украинский госслужащий

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Уволенный Верховной Радой министр здравоохранения Максим Степанов впервые прокомментировал свою отставку. Он не понимает, за что его уволили.

"Мне непонятно это желание, потому что когда ты работаешь в команде, если существуют замечания – они высказываются в процессе работы. Да, я был иногда эмоциональный на наших совещаниях, но все максимально корректно. Когда речь шла о деньгах на медицину – я был бескомпромиссный", – сказал Степанов в эфире "Хард с Влащенко" на "Украина 24".

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Напомним, накануне в "Слуге народа" и премьер-министр называли главной причиной отставки министра – провал вакцинации в Украине. В то же время сам Степанов накануне записал видеообращение, в котором дал понять, что ситуация с его увольнением – это чистой воды подковерные игры.

В то же время врачи просили не увольнять Степанова и пригрозили "крайними мерами" в случае его отставки. Медицинский совет Министерства здравоохранения также не в восторге от возможной замены в лице Виктора Ляшко.