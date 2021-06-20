"Я колебался": "Слуга народа" Вирастюк рассказал, почему пошел в политику

Спортсмен взялся за направление, которое нужно начинать с нуля

Нардеп от "Слуги народа" Василий Вирастюк рассказал, зачем вообще пошел в политику. Он обьяснил, что для него это было решение не простое.

Об этом он сказал в интервью "Новое время".

По его словам, он хочет развивать сферу реабилитации раненых ветеранов.

"Крайние годы, кроме работы в Федерации, я был в сфере реабилитации раненых ветеранов. Было и остается моей главной целью – создание этой отрасли, которой в Украине нет. Поверьте, это огромное направление и его нужно начинать с нуля. В этом направлении нужно писать законопроекты и в конце концов открыть реабилитационный центр для раненых ветеранов", – говорит он.

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Он добавил, что для него главное реализовать этот проект.

"Именно поэтому я принял решение пойти в ВР. Поверьте, мне это решение далось непросто. Я, конечно, колебался, думал. Я не принял предложение, как пишут журналисты. Это немного искажение информации", – сказал Вирастюк.

Напомним, Вирастюк со скрипом прошел в Раду – пришлось пройти несколько судов, в которых оспаривались результаты выборов на Прикарпатье. Тем временем Вирастюк рассказывал, чем будет заниматься в Верховной Раде. Силач пообещал, что будет заниматься реальными делами, а не политикой.

Ранее мы писали, что Вирастюк рассказал, как отнесся к крикам "ганьба" в ВР.