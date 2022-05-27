Яценюк прокомментировал показания Медведчука: в них нет самого важного

Арсений Яценюк прокомментировал показания Виктора Медведчука / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк считает, что уголовное производство должно быть не только в отношении Медведчука, но и касаемо тех, кто готовил и начал войну против Украины.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

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Он подчеркнул, что в показаниях Медведчука "не услышал наиболее важного – показаний против его кума Путина":

"Я там не услышал показаний против его подельников – это всякие казаки, сурковы и все остальные, с кем общался Медведчук", – сказал экс-премьер.

Яценюк считает, что очень важно, чтобы Медведчук дал показания на Путина.

"Чтобы мы расследовали уголовное производство в отношении Медведчука, и наконец должно быть открыто уголовное производство в отношении Путина и других преступников, которые начали войну против Украины и готовили эту войну", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк напомнил, что он и его политсила "Народный фронт" жестко выступали против Медведчука, фракция НФ неоднократно блокировала парламент с требованием привлечь Медведчука к ответственности.

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"Более того, основанием для закрытия телеканалов из медведчуковского пула было решение ВР, инициированное фракцией "Народный фронт", с обращением в СНБО по введению санкций в отношении этих каналов", – заявил политик.

Он отметил, что Россия контролировала значительный объем украинского медийного ресурса, и он это почувствовал на себе.

"Все фейки о миллиарде, о 24 виллах в Майами, о моих паспортах, о Чеченской войне, о "Стене" – все эти фейки генерировались в первую очередь россиянами. Я просто это на своей шкуре все знаю", – рассказал Яценюк.

Относительно дела о закупке угля у ОРДЛО Арсений Яценюк напомнил, что как премьер-министр Украины в 2014 году дал прямое указание закупать уголь в ЮАР, чтобы диверсифицировать энергоснабжение, а Украина не замерзла и осталась со светом и теплом.

"Потом возникла масса вопросов, касающихся целесообразности приобретения этого угля. И я тогда обратился к СБУ публично на заседании Кабинета министров и также отправил соответствующее протокольное решение в СБУ, чтобы расследовать, что происходит на угольном рынке", – подчеркнул он.

Бывший премьер-министр добавил, что тогда так и не получил ответа.

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"Потом был целый ряд проверок, в результате которых не были установлены факты злоупотреблений при приобретении этого южноафриканского угля. И, в принципе, решение правительства о том, что диверсифицировать закупку угля, было единственно верным", – подчеркнул он.

В процессе следствия по делу закупки угля из ОРДЛО, подчеркнул Арсений Яценюк, "должна быть в первую очередь справедливость, и не может быть никакой политической мотивации по этому делу".

"В сегодняшней Украине, в сегодняшний исторический, драматический момент, все может происходить только по закону и справедливости. И никакой политической инсинуации не должно быть", – подчеркнул экс-премьер.

Арсений Яценюк подчеркнул, что истину должен установить суд, и она должна основываться на безоговорочных доказательствах.