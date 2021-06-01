Яценюк: Украина должна защитить своих детей от российских террористов

В Международный день защиты детей Украина должна очередной раз задуматься о своих детях, которые вынуждены прятаться по подвалам от снарядов российских военных.

Об этом заявил в Facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он отметил, что многие дети из-за российской агрессии потеряли родителей, получили травмы, оказались на грани голода и выживания.

"Трагическая статистика за эти долгие семь лет (войны на Донбассе) касается тысяч украинских детей: с семей принудительных переселенцев, покинувших свои дома; сирот, чьи родители посмертно стали героями; раненых и погибших", – написал Яценюк.

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Он напомнил, что 15-летний харьковчанин Даниил Дидык погиб от взрывчатки в 2015 году, когда вышел на мирный Марш единства в годовщину Майдана. Взрывчатку заложили прямо на пути шествия людей.

"Бесчеловечное преступление российских террористов. Сегодня день, когда Украина и каждый из нас должны себе напомнить, что мы должны защитить наших украинских детей. Чтобы у них не было необходимости прятаться в подвалах от снарядов, чтобы они не играли на своих дворах с осколками мин, не сталкивались с нечеловеческой жестокостью мира. Сегодняшний день зовет нас к победе над убийцами и тиранами", – сказал политик.

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