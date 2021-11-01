Ярко, с музыкой, но без соблюдения карантинных требований: как в Украине празднуют Хэллоуин (фото, видео)

В Украине с размахом празднуют Хэллоуин, но о карантине забыли/Коллаж: Сегодня
31 октября в Украине отмечают мистический праздник — Хэллоуин. В этот день люди в разных городах наряжаются в оригинальные костюмы, проводят мистические ритуалы и пугают друг друга. Но соблюдаются ли во время празднования карантин?
Одесса
В Одессе на улицах можно увидеть как взрослых, так и детей. Все они вышли праздновать Хэллоуин. На главных улицах города все сияет, а многие люди наслаждаются атмосферой праздника, употребляя лакомства и делая селфи. Однако о карантинных нормах забыли. Люди в масках, однако не в медицинских, а карнавальных. Это все несмотря на то, что Одесса — в красной зоне карантина.
Харьков
В Харькове с размахом проходит празднование Хэллоуина. Особенно много людей в парке Горького. Про маски — забыли. Люди катаются на аттракционах, наблюдают за огненным шоу, слушают живую музыку и фотографируются.
Днепр
В Днепре о праздновании Хэллоуина тоже не забыли. Люди нарядились в яркие костюмы и фотографируются для социальных сетей. Опять же без масок.
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