Ярко, с музыкой, но без соблюдения карантинных требований: как в Украине празднуют Хэллоуин (фото, видео)

В Украине с размахом празднуют Хэллоуин, но о карантине забыли/Коллаж: Сегодня

31 октября в Украине отмечают мистический праздник — Хэллоуин. В этот день люди в разных городах наряжаются в оригинальные костюмы, проводят мистические ритуалы и пугают друг друга. Но соблюдаются ли во время празднования карантин?

Одесса

В Одессе на улицах можно увидеть как взрослых, так и детей. Все они вышли праздновать Хэллоуин. На главных улицах города все сияет, а многие люди наслаждаются атмосферой праздника, употребляя лакомства и делая селфи. Однако о карантинных нормах забыли. Люди в масках, однако не в медицинских, а карнавальных. Это все несмотря на то, что Одесса — в красной зоне карантина.

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В Одессе многие вышли праздновать Хэллоуин на улицу/Фото: Telegram/УСИ – новости Одессы

На улицах города разгуливают разные персонажи/Фото: Telegram: УСИ – новости Одессы

Вместо медицинских масок, которые актуальны во время карантина, люди носили карнавальные/Фото: Telegram: УСИ – новости Одессы

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Атмосфера на Хэллоуин в Одессе/Видео: Telegram: Новости Одесса

В Одессе во время Хеллоуина о защитных масках забыли/Видео: Telegram: Новости Одесса

Харьков

В Харькове с размахом проходит празднование Хэллоуина. Особенно много людей в парке Горького. Про маски — забыли. Люди катаются на аттракционах, наблюдают за огненным шоу, слушают живую музыку и фотографируются.

В Харькове с размахов празднуют Хэллоуин/Видео: Telegram: Труха Харьков

Хэллоуин праздновали с живой музыкой/Видео: Telegram: ТипичнОЕ ХТЗ Харьков

Днепр

В Днепре о праздновании Хэллоуина тоже не забыли. Люди нарядились в яркие костюмы и фотографируются для социальных сетей. Опять же без масок.

Оригинальные костюмы на Хэллоуин в Днепре/Фото: Telegram: Информатор Днепр

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