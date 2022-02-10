Ярославского допросят в полиции из-за смертельного ДТП – стало известно когда

Александра Ярославского будут допрашивать в полиции. Фото: коллаж "Сегодня"

Полиция проверяет информацию о причастности бизнесмена Александра Ярославского к смертельному ДТП с участием его кортежа. Он должен посетить следователей сразу после возвращения в Украину из Лондона.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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Как заявили в МВД, сразу после возвращения в Украину Ярославского пригласят для участия в проведении необходимых процессуальных действий.

"В рамках уголовного производства правоохранители будут прорабатывать имеющуюся информацию и будут устанавливать все обстоятельства ДТП", – отметили в ведомстве.

Что известно о ДТП с автомобилем бизнесмена

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружили автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

В СМИ появилась информация, что сам бизнесмен часто водит этот автомобиль. Позже стало известно, что в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартовое, и что придет в райотдел дать показания. Водителя, по состоянию на 12:00, уже допрашивали правоохранители.

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Но в комментарии новостям "Сегодня" в полиции вообще не подтвердили факт ДТП. В тоже время его и не опровергли.

"В сводках у нас нет информации о ДТП вблизи населенного пункта Мартовое", – сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

Но добавила, что уточнит информацию.

Напомним, что уже были ситуации, когда правоохранители не сразу подтверждали ДТП с публичными людьми. Например, о громком ДТП с участием героя шоу "Холостяк", которое произошло в начале декабря, правоохранители рассказали лишь спустя несколько дней после аварии.

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Ярославский резко отреагировал на смертельное ДТП с его авто

Бизнесмен Александр Ярославский дал первый комментарий после смертельного ДТП с автомобилем из его кортежа. Он не подтвердил и не опроверг данную информацию.

На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".