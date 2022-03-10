Ювелирная работа. Артиллерия развалила российские танки под Бородянкой (видео)

Работа артиллерии под Бородянкой. Скриншот с видео

Под Бородянкой Киевской области украинская артиллерия отработала по вражеским танкам. Видео уничтожения техники противника опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Ранее про уничтожение вражеских танков рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Мы подбили пять танков. Утром в Киеве на западной окраине слышны артиллерийские бои. Сейчас там проходят бои. Пока более детальной информации нет", — сообщил Денисенко во время единого новостного марафона.

Как украинцы захватывают вражескую технику

Во время боевых действий в Украине бойцы ВСУ, территориальной обороны и даже обычные граждане регулярно захватывают технику российских оккупантов. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем за последние 8 лет поступало от украинского ОПК.