Он призвал граждан помнить историю и не допустить еще одну мировую войну, которая может привести к новой трагедии

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

В День памяти и примирения 8 мая президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. Он заявил, что в 1945 году, в ночь с 8 на 9 мая планета встретила первую минуту мира. Этого момента человечество ждало шесть лет.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Сегодня мы кланяемся перед всеми, кто защищал от нацизма родную украинскую землю, защищал мир, перед всеми, кто погиб в годы Второй мировой войны. Ветераны, которые противодействовали нацистам, подпольщики, военнопленные, остарбайтеры, пленники концлагерей, военные, гражданское население и каждый, кто пострадал от нацистской оккупации", – сказал президент.

Согласно статистике, о которой упомянул Зеленский, во времена войны погибало по меньшей мере 20 человек ежеминутно. Именно поэтому момент, когда закончилась война, имеет такое большое значение.

"Это было падение режима, который стоял на пути человечества к дальнейшему физическому существованию как таковому. Это была капитуляция режима, который загораживал человечеству путь в мир без антисемитизма, ксенофобии, расизма и нетерпимости. За билет в данный мир наши предки заплатили свыше восьми миллионов", – вспомнил Зеленский.

По словам президента, на войне погибло именно восемь миллионов украинцев, а это больше, чем население Киева, Одессы, Харькова, Львова и Днепра вместе взятых.

"Шесть лет войны. 2194 суток войны. Взрывы, выстрелы, окопы, ранения, голод, бомбежки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, оккупация, концлагеря, газовые камеры, желтые звезды, гетто, Бабий Яр, плен, принудительные работы. Они погибли за то, чтобы каждый из нас знал, что означают эти понятия, из книг, а не из собственного опыта", – сказал президент.

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Он убежден, что очень важно помнить историю. Ценить подвиг предков, которые в борьбе за свободу и независимость положили свою жизнь на войне.

"Именно поэтому каждый год мы вспоминаем страшную катастрофу в истории человечества. Каждый год говорим о ее ужасных последствиях. Ежегодно вместе со всем цивилизованным миром говорим: никогда снова. Never again", – заявил Зеленский.

Он отмечает, что человечество не может избежать войны в прошлом, но может сделать все возможное, чтобы не допустить войны в будущем.

"Не пора ли человечеству изменить формулировку и говорить не "Вторая мировая война", а "Вторая и последняя мировая война"? Не давать шанса и вероятности новой войны даже на вербальном уровне", – убежден украинский президент.

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко вместе с ветеранами Второй мировой войны и военными Вооруженных сил Украины возложили цветы на могилу Неизвестного солдата в Парке Вечной славы.