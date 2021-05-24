"За честь страны и за Донбасс": Сивохо посвятил песню "Шахтеру"

Сергей Сивохо спел песню про футбольный клуб "Шахтер"
Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо посвятил песню "Шахтеру" в честь 85-летия футбольного клуба.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Меня еще не было – ты уже была. Меня не станет – ты будешь. С праздником, любимая команда", – написал он.
Сивохо посвятил команде песню:
"В далекий край команда улетает,
Чтобы подтвердить на поле стиль и класс,
"Шахтер" донецкий для людей играет
За честь свою, за честь страны и за Донбасс.
Пройдет наш клуб все трудности и войны,
Не зная сна, не зная тишины,
"Шахтер" донецкий, золота достойный,
надежный друг и верный сын своей страны.
Когда ж домой родной мой клуб вернется,
за ним родные люди прилетят,
"Шахтер" донецкий и "Донбасс Арена"
родных людей на веки всех объединят".
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