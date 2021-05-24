"За честь страны и за Донбасс": Сивохо посвятил песню "Шахтеру"

Шахтер отмечает 85 лет со дня основания клуба, когда Сивохо еще даже не родился

Сергей Сивохо спел песню про футбольный клуб "Шахтер"

Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо посвятил песню "Шахтеру" в честь 85-летия футбольного клуба.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Меня еще не было – ты уже была. Меня не станет – ты будешь. С праздником, любимая команда", – написал он.

Сивохо посвятил команде песню:

"В далекий край команда улетает,

Чтобы подтвердить на поле стиль и класс,

"Шахтер" донецкий для людей играет

За честь свою, за честь страны и за Донбасс.

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Пройдет наш клуб все трудности и войны,

Не зная сна, не зная тишины,

"Шахтер" донецкий, золота достойный,

надежный друг и верный сын своей страны.

Когда ж домой родной мой клуб вернется,

за ним родные люди прилетят,

"Шахтер" донецкий и "Донбасс Арена"

родных людей на веки всех объединят".

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