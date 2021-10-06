За ДТП на самокатах уже наказывают тюрьмой, но этого мало: почему растет число аварий

Число ДТП с самокатами может расти. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине все чаще происходят ДТП, где фигурируют самокаты. Уже не редкость, когда за неделю таковых происходит несколько, в том числе и с участием детей.

Об этом "Сегодня" рассказали правоохранители.

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Одно из последних произошло вчера утром в Николаеве – серьезно пострадал 11-летний мальчик. Он ехал на этом электротранспорте вместе со своей мамой.

"Самокат столкнулся с автомобилем. Известно, что машина выезжала со второстепенной дороги, а самокат ехал по главной. Виновного установит следствие", – рассказал нам спикер полиции Николаевской области Виталий Душко.

В свою очередь, в николаевском облглавке полиции нам рассказали, что во время ДТП мальчик сломал ногу.

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К этому полицейские добавили, что уже открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция этой статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Ребенок на электросамокате попал под машину. Фото: полиция Николаевской области

Число ДТП с самокатами может расти

Несмотря на то, что точной статистики аварий с самокатами и прочими дорожными девайсами пока нет, в МВД прогнозируют, что число подобных ДТП может расти. Объясняют это популярностью такого транспорта и проката. При этом в ведомстве уточняют, что сейчас пока что по закону статус такого транспорта не обозначен. Не ясен и статус тех, кто управляет подобными девайсами и электросамокатами.

"Чтобы обозначить их статус, нужно внести изменения в закон и прописать четко, что это за средства и статус тех, кто ними управляет. Кроме того, нужно вносить изменения в правила дорожного движения. Они утверждаются постановлением Кабмина. Другими словами, должен быть раздел, который бы обязывал тех, кто управляет таким транспортом, соблюдать ПДД. Обязать так, как велосипедистов", – говорит спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, МВД неоднократно поднимало такие вопросы, но в данном случае последнее слово – за законодателем.

Суды уже наказывают

Несмотря на неопределенность статуса электросамокатов, гироскутеров и моноколес, а также тех, кто ими управляет, суды уже выносят решения в таких делах.

Например, судья Шевченковского суда Запорожья Александра Савеленко в этом году вынесла обвинительный приговор водителю самоката, признав последний транспортным средством.

Согласно текста вердикта, водитель самоката ехала по тротуару улицы Волшебной Шевченковского района города и сбила женщину. Пострадавшая от удара упала на асфальт, ударилась и в итоге получила перелом шейки бедра. По данным эксперта, пострадавшая получила телесное повреждение средней тяжести.

Водитель самоката была признана судом виновной по статье 291 УК Украины "Нарушение действующих на транспорте правил" и приговорена к году тюрьмы условно. Кроме того, суд обязал виновницу ДТП выплатить пострадавшей более 100 тысяч гривен. В эту сумму вошли материальный и моральный ущербы, а также расходы на услуги адвоката.

Наказания прописаны, но пока в проекте

С середины лета в Раде находятся два законопроекта, с помощью которых хотят узаконить наказания для самокатчиков-нарушителей.

Один из законопроектов (№5732) предусматривает штрафы:

340 гривен за нарушения ПДД;

680 гривен за нарушения ПДД, будучи при этом пьяным;

850 гривен за нарушение ПДД и создании при этом аварийной обстановки.

Пока что этот законопроект находится на рассмотрении в профильном комитете Верховной Рады.

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