За кустами "зеленые человечки": посольство Украины "затроллило" Россию за Крым

Посольство РФ в Британии показало фото скал Тышлар, также известных, как Крымский Стоунхендж и Храм Солнца

Посольство России в Великобритании показало фото оккупированного Крыма и назвало его "российским", на что отреагировало посольство Украины в стране.

К слову, под твитом пользователи, в том числе и британцы, написали, что Крым – украинский.

"Фотографы, будьте осторожны: вы находитесь на оккупированной территории, и российские "зеленые человечки", прячущиеся за этими кустами, могут просто провести учения", – написали в посольстве Украины в Британии.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря освобождению Мариуполя от пророссийских боевиков в 2014 году сейчас в городе развевается украинский флаг, а не триколор РФ.

Как известно, с середины апреля 2014 года Мариупольский горсовет был захвачен бандами сепаратистов, а после трагедии 9 мая, когда боевики штурмовали местное управление МВД, город полностью перешел под контроль боевиков. Город был освобожден 13 июня в результате штурма. По итогам сложной операции были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. При этом никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.

Смотрите, как освобождали Мариуполь: