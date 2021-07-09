В приложении "Дія" появились еще 18 ЦПАУ: какие районы добавили

На сайте "Дії" рассказали, какие обновления появились в приложении

В июне к приложению "Дія" присоединились еще 18 Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Также в программе добавили новый функционал – "Дія.QR".

Об этом сообщается на сайте "Дія".

Какие ЦПАУ добавились:

Житомирская область – ЦПАУ Словечанской ОТО; Закарпатская область – ЦПАУ Ясинянского поселкового совета; Ивано-Франковская – ЦПАУ Дубовецкого сельского совета; Киевская область – ЦПАУ Глеваховского поселкового совета; Кировоградская область – ЦПАУ Подвысоцкого сельского совета; Львовская область – ЦПАУ Рава-Русского городского совета; ЦПАУ Николаевского городского совета; Одесская область – ЦПАУ Великоплосковского сельского совета; ЦПАУ Любашевского поселкового совета; Полтавская область – ЦПАУ Песчанского сельского совета; Херсонская область – ЦПАУ Константиновского сельского совета; Черкасская область – ЦПАУ Шполянского городского совета; Донецкая область – ЦПАУ Кураховского городского совета; Хмельницкая область – ЦПАУ Нетешинского городского совета; Волынская область – ЦПАУ Владимир-Волынского городского совета; Запорожская область – ЦПАУ Бердянского городского совета; ЦПАУ Мелитопольского городского совета; Одесская область – ЦПАУ Одесского городского совета.

Новый функционал

В приложении проявилась функция "Дія.QR", которая позволяет пересылать цифровые документы для тех ЦНАУ, которые не имеют информационных систем или не имеют возможности их интегрировать.

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Напомним, приложение "Дія" запустило новый способ авторизации.

Кроме того, в "Дії" появились первые COVID-сертификаты.