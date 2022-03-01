За шесть дней войны России против Украины погибли 17 полицейских

В Украине погибли 17 полицейских / Фото: Коллаж: Сегодня

За шесть дней полномасштабной войны в Украине во время исполнения служебных обязанностей погибли 17 полицейских. Еще 50 работниц полиции получили тяжелые ранения, двое – пропали без вести.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

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Весь личный состав Национальной полиции Украины круглые сутки стоит на своих постах, чтобы защищать государство и граждан.

Полицейские совместно с военнослужащими, работниками других правоохранительных структур и территориальной обороны усиленно охраняют правопорядок в регионах, разыскивают диверсантов и противодействуют мародерству.

Кроме того, правоохранители несут службу на блокпостах, проводят проверки документов и досмотр транспортных средств, помогают водителям на дорогах.

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"К сожалению, уже погибли 17 полицейских, 50 получили ранения, 2 – безвестно исчезли. Все – во время выполнения служебных задач по противодействию российскому врагу", – говорится в сообщении.

Оккупанты убивают детей

По данным министра здравоохранения Виктора Ляшко, за шесть дней войны в Украине российские военные обстреляли мирные кварталы наших городов, стреляли в машины экстренной медицинской помощи, разрушали наши больницы бомбами, не давали довезти лекарства и продукты питания в больницы.

"Убили уже 16 детей (еще 45 детей с разными степенями ранений спасли наши медики)", – написал Ляшко.

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