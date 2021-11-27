За сутки в Украине зафиксировали более 14 тыс. новых случаев COVID-19: где больше всего

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 26 ноября в Украине зафиксировано 14 200 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них – 1296 детей, медработников – 212).
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошедшие сутки:
- госпитализировано – 3305 человек;
- летальных исходов – 568;
- выздоровело – 22 946 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 414 540 человек;
- поправилось – 2 899 967 человек;
- летальных исходов – 84 717.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1630), Донецкой (1044), Полтавской (904), Днепропетровской (866) и Винницкой (823) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 1630 случаев;
- Винницкая область – 823 случая;
- Волынская область – 596 случаев;
- Днепропетровская область – 866 случаев;
- Донецкая область – 1044 случая;
- Житомирская область – 360 случаев;
- Закарпатская область – 414 случаев;
- Запорожская область – 635 случаев;
- Ивано-Франковская область – 274 случая;
- Киевская область – 698 случаев;
- Кировоградская область – 180 случаев;
- Луганская область – 203 случая;
- Львовская область – 745 случаев;
- Николаевская область – 490 случаев;
- Одесская область – 624 случая;
- Полтавская область – 904 случая;
- Ровенская область – 558 случаев;
- Сумская область – 365 случаев;
- Тернопольская область – 232 случая;
- Харьковская область – 565 случаев;
- Херсонская область – 219 случаев;
- Хмельницкая область – 626 случаев;
- Черкасская область – 596 случаев;
- Черновицкая область – 172 случая;
- Черниговская область – 381 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.