За сутки в Украине зафиксировали более 14 тыс. новых случаев COVID-19: где больше всего

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 26 ноября в Украине зафиксировано 14 200 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них – 1296 детей, медработников – 212).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки:

госпитализировано – 3305 человек;

летальных исходов – 568;

выздоровело – 22 946 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 414 540 человек;

поправилось – 2 899 967 человек;

летальных исходов – 84 717.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1630), Донецкой (1044), Полтавской (904), Днепропетровской (866) и Винницкой (823) областях.

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 1630 случаев;

Винницкая область – 823 случая;

Волынская область – 596 случаев;

Днепропетровская область – 866 случаев;

Донецкая область – 1044 случая;

Житомирская область – 360 случаев;

Закарпатская область – 414 случаев;

Запорожская область – 635 случаев;

Ивано-Франковская область – 274 случая;

Киевская область – 698 случаев;

Кировоградская область – 180 случаев;

Луганская область – 203 случая;

Львовская область – 745 случаев;

Николаевская область – 490 случаев;

Одесская область – 624 случая;

Полтавская область – 904 случая;

Ровенская область – 558 случаев;

Сумская область – 365 случаев;

Тернопольская область – 232 случая;

Харьковская область – 565 случаев;

Херсонская область – 219 случаев;

Хмельницкая область – 626 случаев;

Черкасская область – 596 случаев;

Черновицкая область – 172 случая;

Черниговская область – 381 случай.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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