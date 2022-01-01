Забег обещаний. В Черкассах оригинально отпраздновали начало нового года (фото)

Новогодние обещания писали на стартовых номерах. / Фото: Коллаж: Сегодня
Бежали все – даже младенцы в колясках и четырехлапые домашние любимцы. Оригинальным новогодним забегом "обещаний" отметили начало года в Черкассах.
На месте побывали корреспонденты "Сегодня".
Там около 70 любителей бега и здорового образа жизни в новогодних шапочках и костюмах собрались под центральной елкой. Они писали на своих стартовых номерах креативные обеты.
Что обещали
Чаще всего обещали себе стать более спортивным и счастливым, а еще – просили для Украины мира. А дальше отчаянные – с поздравлениями и улыбками бежали по улицам города символические 2022 метра – в честь грядущего праздника.
Организаторы говорят – забег организовали для того, чтобы напомнить, что Новый год можно встречать активно, а не лежа перед телевизором, и чтобы доказать, что 1 января – именно то время, когда с помощью одного обещания – можно круто изменить жизнь к лучшему.
Новогодний забег в Черкассах Фото: Сегодня
Забег Санта-Клаусов
В Харькове уже в пятый раз прошел благотворительный марафон – забег в костюмах Санта Клаусов. В этом году зарегистрировалось около 150 человек.
На самом деле – никто не бежит 42 километра. Есть дистанции в 12, 6 и чуть больше одного километра. Последняя дистанция – самая массовая. Организаторы говорят, что зарегистрировались около 150 человек, и примерно столько же пришли без регистрации сразу на старт.
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