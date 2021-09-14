Заболеваемость COVID-19 в Украине растет. Сколько новых случаев выявили за сутки

Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 3332 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 2127 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 321 156 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 97 жителей Украины (всего – 54 457). Вылечить удалось 2 223 272 инфицированных (1404 – за последние сутки).

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Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими вариантами:

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"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

риск госпитализации выше;

эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.

Ранее мы сообщали, что Умань стала местом массового заражения хасидов коронавирусом.

Также напомним, в Харькове будут выпускать вакцину от COVID-19.