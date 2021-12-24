Зачем вакцинироваться от COVID-19, даже если переболел – личный опыт

Вакцинироваться от COVID-19 важно и нужно, даже если переболел / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине можно сделать бесплатную прививку от "ковида", выбрав из 5 вариантов вакцин. Но народ не спешит делать прививки, несмотря на то, что больницы переполнены тяжело болеющими людьми, которые отказываются от вакцин. Пока одни боятся идти на прививку, я, как редактор проекта "Здорово", привилась как только появилась такая возможность. Помогла ли мне прививка, было ли страшно ее делать и почему я считаю, что вакцинация нужна – делюсь личным опытом.

Светлана Евсеева, редактор проекта "Здорово" привилась сразу, как только появилась такая возможность / Фото: Светлана Евсеева

Почему люди боятся вакцинироваться

Сегодня сделать прививку можно даже на вокзале, также в столице есть множеств пунктов вакцинации, но я пошла в поликлинику. Потому что рядом с домом и можно без суеты сделать прививку, используя свою декларацию с семейным врачом. Потому что рядом – команда медиков, которые окажут помощь в случае необходимости. Говорят, что все медики, которые проводят вакцинацию, могут помочь, если что-то пойдет не так.

Друзья, которые делали прививки в пунктах вакцинации также отметили, что персонал внимательный, отвечает на все вопросы, обязательно выжидают паузу чтобы понять, нет ли реакции на вакцину – и только тогда отпускают домой.

Не знаю, как в других поликлиниках, но в КНП Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Днепровского района, где я обслуживаюсь, все прошло быстро. "Моя" медсестра меня записала на определенный день, я провела в очереди всего минут 5-10, пока заполняла анкету и заодно пообщалась с такими же, как я.

Кстати, после заполнения анкеты на вакцинацию – тщательный опрос, измерение температуры тела, сатурации, выслушивание тонов сердца, полный инструктаж. Поэтому ничего не скрывайте от врача, который проводит ваш скрининг перед прививкой.

Были в очереди и те, кто боится делать прививку, но попасть в больницу страшнее, поэтому пришли. Основой страх – это побочная реакция на вакцину, поэтому люди и не хотят вакцинироваться. Мне, как медику и журналисту досадно, что несмотря на доступность информации о безопасности вакцин и наоборот – статистики смертей и осложнений после ковида, люди все равно верят в страшилки.

Какая именно вакцина от от COVID-19 подойдет, если у вас аллергия, подскажет врач / Фото: REUTERS

Разговорилась с людьми из очереди – женщина, которая категорически против вакцин, привела на ревакцинацию маму. Мама привилась вакциной AstraZeneca: именно этот препарат изначально привезли в поликлинику. Пожилая женщина улыбается и говорит, что страшно особо не было и первую дозу перенесла нормально.

Ее дочь недовольно резюмирует, что после "ваших вакцин" все равно люди умирают. Спрашиваю осторожно: "А сколько умирает, из ваших знакомых умер кто?"... В ответ – тишина.

В ответ меня спросили, не боюсь ли я сама. Не боюсь, мне еще с детства моя мама (она тоже медик) рассказала о важности прививок. И когда я сама стала мамой, то изучила эту тему вдоль и поперек: мой вывод однозначен, вакцинация – это самая надежная профилактика инфекционных заболеваний.

А тот вред, который наносят организму тяжелые инфекции и их осложнения, ни в какое сравнение не идет с возможными последствиями вакцинации. После введения вакцины может быть боль в месте укола (так было и у меня), и немного болит рука.

Почему прививки нужно делать – аргумент врача

О важности вакцинации говорит семейный врач, терапевт, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

Единственный цивилизованный путь борьбы и профилактики инфекционных, в том числе вирусных болезней – это вакцинация. Причем, как взрослых, так и детей. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 может продолжаться еще долго, уже одобрены вакцины против ковида для взрослых, подростков и детей. Весь мир давно знает, что прививки не несут такой нагрузки на наш иммунитет, какую им приписывают "знатоки".

Ведь именно благодаря вакцинам удалось искоренить эпидемии страшных недугов и снизить инвалидизацию детей. Бояться нужно не вакцин, а людей, которые распространяют дезинформацию о вакцинах.

Такие тенденции опасны, это не выбор современного человека. Часто мамы и папы отказываются от вакцины для своих детей, потому что верят в антинаучную информацию и не владеют достаточными знаниями о безопасности вакцин. Также люди не понимают, что решить проблемы с заболеваемостью получится только благодаря массовому иммунитету,- отмечает Анна Красюк,- А формируется он как раз за счет общей вакцинации – то есть сделать прививки должно как можно большее количество людей.

Единственным показанием для отмены вакцинации может быть анафилактический шок на уже введенные вакцины. При этом важно знать, на какой именно компонент была реакция и в будущем при следующей иммунизации отследить, чтобы в препаратах не было таких же компонентов. В этом вопросе поможет разобраться врач. Также может быть рекомендован временный медотвод от вакцинации при острой воспалительной реакции организма на инфекционное заболевание: например при заражении гриппом и т. д.

Две дозы препарата CoronaVac – и сертификат, с которым можно посещать мероприятия и путешествовать, получен / Фото: Светлана Евсеева

В итоге мне кололи две дозы препарата CoronaVac (с интервалом в 28 дней), вакцины от китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech. Кстати, мой 19-летний сын, (у которого еще с детства есть все необходимые прививки), тоже привился препаратом Corona Vac в этой же поликлинике (у нас декларация с одним и тем же семейным врачом).

Что было со мной после вакцинации от ковида

Хотите верьте, хотите – нет, но я больше боялась повторно заразиться ковидом. Поскольку переболела еще год назад, довольно легко, а вот постковид и реабилитация заняли более полугода. Обидно, изматывающее и очень дорого: пришлось пройти кучу анализов, болезнь "ударила" по нервной системе, я не могла спать, голова болела невыносимо, так, что не могла работать.



Не говоря уже о постоянной тревожности и полном бессилии, спасли меня невролог и психотерапия, что влетело в копеечку. Поэтому на тот момент я боялась только одного – что вакцины может не хватить.Но опасения не оправдались. Как предупредили медики, основной реакцией организма на вакцину может быть повышение температуры, общая слабость, недомогание. И почти у всех болит место введения инъекции.

Пару дней после прививки болела рука, но я получила четкие инструкции не носить в ней тяжести

У меня тоже пару дней болела рука, но я получила четкие инструкции не носить в ней тяжести и не напрягать руку не менее трех дней, и прислушалась к ним. Также в первые сутки после прививки посоветовали не мочить место укола - я так и сделала. Температура у меня вообще не повышалась. Сын тоже перенес обе дозы без побочек – только болела рука.

Конечно, я наслышана о высокой температуре, рвоте и попадании в больницу после прививок. Но со мной ничего подобного не было, среди моих друзей и знакомых, которые делали прививки тоже. Например, моя подруга Алина из Харькова даже написала пост в фэйсбуке, что она привилась препаратом Pfizer и теперь "раздает вайфай".

Алина из Харькова написала пост в фэйсбуке, что она привилась препаратом Pfizer и теперь "раздает вайфай" / Фото: Светлана Евсеева

Никакой побочной реакции у нее не было, хотя в анамнезе у девушки даже указана аллергия на ряд медикаментов. После прививки я оставалась минут 30 под наблюдением медсестры, затем, убедившись что я в полном порядке, меня отпустили.

Как себя чувствую после прививки от коронавируса

С момента моей вакцинации уже пошел пятый месяц, сейчас, когда вокруг все массово болеют, я чувствую себя хорошо, живу полной жизнью, хожу на мероприятия. И даже два раза за осень, имея международный ковид- сертификат, побывала в Европе.

Международный прививочный сертификат позволяет ездить в Европу, Испания и еще ряд стран пускают туристов, привитых CoronaVac / Фото: Светлана Евсеева

Причем, перед самым вылетом в Испанию в конце октября почувствовала недомогание, начался насморк, и поднялась температура до 39. Но все прошло через три дня, ПЦР-тест оказался отрицательный, поэтому не знаю, что это было. Главное – прошло очень быстро. Я в итоге без проблем слетала туда и вернулась назад, чекины в аэропортах прошли быстро, в том числе и по возвращении в Украину.

А сейчас еще сделала прививку от гриппа, поскольку риск двойной инфекции довольно высок. Но это уже отдельная история. Несмотря на имеющиеся прививки я соблюдаю меры безопасности, ношу маску в общественных местах, тщательно мою руки, чего и вам советую. Не игнорируйте простые правила, которые защитят ваше здоровье и помогут спасти жизнь!

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