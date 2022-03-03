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Зачем вы рожали своих детей? Митрополит Климент обратился к матерям солдат РФ – видео

Татьяна Очеретяная
3 марта, 07:04
Священнослужитель эмоционально высказался о вторжении РФ в Украину и пристыдил матерей российских солдат

Митрополит Климент отреагировал на вторжение РФ в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерации против Украины.

Видео обращения опубликовали в Международном центре миротворчества и безопасности.

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Он подчеркнул, что дети российских матерей, которых они любили и на которых возлагали надежды, превратились в убийц.

"В ваших силах прекратить это безумие. Заберите своих детей. Заберите тех, кто в плену, остановите тех, кто садится на танки. Заберите тела убитых. Зачем вы рожали своих детей? Чтобы они погибли в Украине убийцами? Остановите войну. Вы матери, вам Бог дал таинство родить ребенка", — эмоционально высказался священнослужитель.

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Ситуация в Украине 3 марта

  • Оккупанты атаковали город Изюм Харьковской области. Удар пришелся на многоэтажку и частный дом. В частном доме погибли минимум шесть мирных жителей, заявил мэр Владимир Мацокин.
  • Во время очередного обстрела российскими оккупантами Харькова погибла сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина. Она умерла, когда доставляла припасы для своей семьи в городе.
  • В Киеве ночью 3 марта пользователи Сети уже сообщили о четырех мощных взрывах в центре города.
  • Российские солдаты воруют в селах варенье – РФ забросила своих военных в Украину без достаточного количества еды. Теперь солдаты занимаются мародерством и отбирают продукты у местных жителей.