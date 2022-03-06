Захваченная техника и деморализованные резервы РФ. Обстановка в Украине на 11-е утро войны

Эвакуация из Ирпеня/Оборона Киева. Фото Reuters

Генштаб ВСУ сообщаето ситуации в Украине по состоянию на 6:00 утра 6 марта – одиннадцатых суток противостояния оккупанту. Нашими военными ведутся яростные бои по удержанию определенных рубежей, а противник предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками.

Подробности:

Силы обороны ведут оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину.

операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину. Группа объединенных сил проводит оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района . Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.

. Основные усилия сосредоточены на обороне города и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника. Другие группы проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и восточной части Таврического направлений . В частности, подразделения ДШУ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи .

и восточной части . В частности, подразделения ДШУ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону . В Северской зоне проводится операция по обороне Чернигова .

. На Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины. На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. Так, в Николаевской области был спланирован и реализован захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины сосредоточила усилия на отражении ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

Реклама

В целом по состоянию на данный момент потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов.

Противник пытается не потерять наступательного потенциала, но в сложившейся обстановке имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние из-за осведомленности о реальном положении дел.