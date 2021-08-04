Захват Кабмина ветераном АТО: появилось видео и новые подробности задержания

МВД опубликовало видео с задержанием в Кабмине атошника с гранатой Владимира Прохнича, который сдался полиции после переговоров со своим товарищем

Появилось видео, как задерживали Владимира Прохнича / коллаж "Сегодня"

Министерство внутренних дел опубликовало оперативное видео, на котором видно, как происходило задержания ветерана АТО Владимира Прохнича, который 4 августа ворвался с гранатой в здание Кабинета министров Украины.

Кроме того, глава МВД Денис Монастырский раскрыл некоторые подробности происшествия и операции.

На опубликованном видео видно, как сотрудники КОРД входят в здание Кабмина и поднимаются по лестнице. Затем по той же лестнице спускается один из кордовцев уже с задержанным Прохничем. Также их сопровождает депутат Бучанского горсовета и товарищ задержанного Василий Олексюк, который и уговорил его сдаться.

Глава МВС Денис Монастырский поблагодарил всех сотрудников полиции, ДСНС, СБУ, Управления государственной охраны, которые принимали участие в спецоперации.

"Отдельная благодарность товарищу правонарушителя – Василию, который сделал все для того, чтобы убедить своего друга сложить оружие", - подчеркнул он.

Монастырский уточнил, что правонарушитель сдался полиции именно после переговоров со своим товарищем. Далее следствие выяснит все обстоятельства событий.

Министр добавил, что граната в руках Прохнича была боевой и в случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди.

"В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства", – отметил Монастырский.

Что произошло

События с попыткой захвата Кабмина в среду, 4 августа, развивались следующим образом:

Утром неизвестный ворвался в Кабмин, угрожая взорвать гранату . Причем простых работников ведомства он просил убегать подальше на случай, если придется взрывать.

. Причем простых работников ведомства он просил убегать подальше на случай, если придется взрывать. После этого к зданию правительства прибыл спецназ и планировалась силовая спецоперация , но до этого не дошло.

, но до этого не дошло. Как оказалось, мужчина, захвативший Кабмин, – ветеран АТО Владимир Прохнич, который ранее был сапером, а теперь работает на СТО и живет в Ирпене.

Владимир Прохнич, который ранее был сапером, а теперь работает на СТО и живет в Ирпене. Полиция сообщила, что ветеран АТО Владимир Прохнич сдался и выведен из здания. Правоохранителям не пришлось применять против него силу.