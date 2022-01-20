Закрыл собой. В Николаевской области военный спас побратима от взрыва гранаты

Старший лейтенант Богдан Федосенко спас жизнь подчиненному. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Николаевской области во время военных учений едва не произошла трагедия. 25-летний военнослужащий закрыл собой побратима от взрыва гранаты и спас ему жизнь.
Об этом сообщили в пресс-центре Командования Сил логистики ВСУ.
Подробности
Инцидент произошел на учебном полигоне. Там военные участвовали в боевых учениях – метали гранаты.
Старший лейтенант Богдан Федосенко был назначен руководителем на учебном месте. Увидев, что военнослужащий бросил гранту, которая скатилась на бруствер, руководитель среагировал мгновенно – оценив обстановку, не колеблясь, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой, таким образом спас жизнь подчиненному.
Богдан Федосенко. Фото: Командование Сил логистики ВСУ
Едва сам не погиб
В результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. В военном госпитале ему оказали всю необходимую помощь.
Военнослужащего ждет недолгая реабилитация, однако он утверждает, что чувствует себя хорошо и уже хочет вернуться в военный строй.
Что известно о военном
Коллеги говорят, что он очень ответственный. В воинскую часть А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибыл после окончания Военной академии города Одессы и через два с половиной года службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.
Командование Сил логистики ВС Украины после этого поступка подготовило ходатайство на имя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины о поощрении военного.
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