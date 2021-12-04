Залиско болеет из-за вакцины? Антиваксеры выдали новый COVID-фейк после госпитализации блогера

Фото с Залиско используют антивакцинаторы / Фото: Коллаж: Сегодня

Госпитализацию скандального блогера Александра Залиско используют антивакцинаторы. Люди публикуют в Сети его фото и пишут, якобы он попал в больницу из-за вакцины против коронавируса.

Об этом рассказал Максим Щербина в Facebook.

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Щербина отметил, что кадр с Залиско, где он лежит под капельницей, стал вирусным в антивакцинаторских вайбер-чатах. Там распространяют фейк, что блогеру стало плохо после вакцинации. А фото – якобы подтверждение информации.

Антиваксеры придумали новый фейк. Скриншот

Он добавил, что именно так это и работает: "немножко правды, немного блогеров, мешок г*вна и готово".

Отметим, что ранее блогер Олег Зиньков заявлял, что Залиско госпитализировали 3 декабря. В тот день у Александра начались скачки давления и он потерял сознание.

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