Залиско болеет из-за вакцины? Антиваксеры выдали новый COVID-фейк после госпитализации блогера

Фото с Залиско используют антивакцинаторы / Фото: Коллаж: Сегодня
Госпитализацию скандального блогера Александра Залиско используют антивакцинаторы. Люди публикуют в Сети его фото и пишут, якобы он попал в больницу из-за вакцины против коронавируса.
Об этом рассказал Максим Щербина в Facebook.
Щербина отметил, что кадр с Залиско, где он лежит под капельницей, стал вирусным в антивакцинаторских вайбер-чатах. Там распространяют фейк, что блогеру стало плохо после вакцинации. А фото – якобы подтверждение информации.
Он добавил, что именно так это и работает: "немножко правды, немного блогеров, мешок г*вна и готово".
Отметим, что ранее блогер Олег Зиньков заявлял, что Залиско госпитализировали 3 декабря. В тот день у Александра начались скачки давления и он потерял сознание.
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- 27 ноября Александр Залиско громко отпраздновал свой день рождения в Доме учителя во Львове – с эротическими танцами, акробатами и диджеями.
- После этого на Залиско навалилась волна критики. Львовской общественности не понравилось, что мероприятие проходило в официальный день скорби.
- 3 декабря блогер пожаловался на травлю. По его словам, пользователи сети обвиняют его в смерти Романа Славитича, руководителя львовского Дома ученых, где проходила "голодная туса".
- В тот же день Залиско попал в больницу – он якобы потерял сознание.