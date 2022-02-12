"Замалчивать" не будут. Венедиктова обратилась к Ярославскому из-за смертельного ДТП

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призывает бизнесмена Александра Ярославского вернуться в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль бизнесмена Александра Ярославского сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. Бизнесмен уехал из Украины сразу после ДТП. В генпрокуратуре заявили, что никто не будет "замалчивать" об этом происшествии.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сказала на брифинге, передает Суспільне.

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Венедиктова обратилась к бизнесмену.

"Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, я вам обещаю, что мы не будем превращать нечего в политические игры, но давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-нибудь фарс. Возвращайтесь в Украину. Я вам обещаю, что все будет по закону, все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что тему ДТП никто не будет "замалчивать и заговаривать".

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"Действительно, есть тот факт, что кортеж господина Ярославского сбил насмерть человека", – заявила Венедиктова.

Она сказала, что не может сказать подробности, но следствие работает.

ДТП с кортежем Ярославского: что известно

Авария произошла ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое. Автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Впоследствии возникли подозрения, что за рулем был сам Ярославский. В то же время он дал первый комментарий после смертельного ДТП, в котором сказал, что ночью "спал и ничего не знал об аварии".

После аварии в полицию пришел мужчина и признался в содеянном. Он объяснил, что уехал с места аварии, потому что думал, что сбил животное.

Ярославский в спешке покинул Украину. После приезда домой он должен явиться на допрос к правоохранителям.

В Сети появилось видео в ночь на 10 февраля с камер наблюдения, зафиксировавших кортеж бизнесмена после ДТП.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", а незапланированный отъезд Ярославского назвала "довольно странным" .

11 февраля в дом Ярославского пришли с обысками. Целью следственных действий является изъятие информации из камер видеонаблюдения, чтобы подтвердить, что за рулем действительно был не бизнесмен, а водитель.

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