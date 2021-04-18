Заморозки и дожди: синоптики дали прогноз погоды на начало недели (карта)

В понедельник в нескольких областях ночью ожидаются заморозки, погода днем по стране будет облачной и прохладной

В понедельник, 19 апреля, в Украине сохранится облачная и прохладная погода. Ночью в нескольких областях ожидаются заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Заморозки на поверхности почвы (0-3 градуса) ожидаются в следующих областях:

Волынская;

Ровенская;

Житомирская;

Киевская;

Черкасская.

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Днем 19 апреля температура воздуха на большей территории страны будет колебаться в диапазоне от 11 до 15 градусов тепла. Чуть холоднее будет на западе – там столбики термометров, по прогнозам синоптиков, остановятся на отметке 11-13 градусов выше нуля.

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В нескольких областях ожидаются дожди:

Львовская;

Закарпатская;

Хмельницкая;

Тернопольская;

Винницкая.

В остальных регионах будет облачно, местами солнечно.

Напомним, ранее климатологи и народный синоптик рассказали сайту "Сегодня", какой будет погода этой весной.