Запад должен предоставить Украине наступательное оружие и ввести вторичные санкции против РФ – Яценюк

Украинской армии необходимо как оборонительное, так и наступательное оружие, заявил Арсений Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк призывает США и весь западный мир ускорить процесс помощи Украине, сдерживающей российскую агрессию. Политик подчеркнул, что крайне необходимо предоставить украинской армии как оборонительное, так и наступательное оружие, а также ввести вторичные санкции против РФ.

Об этом Арсений Яценюк заявил в эфире канала PBS.

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"Сильное и мужественное украинское войско сдержало варварскую российскую армию. Сколько это будет продолжаться? Все зависит от того, готов ли западный мир предоставлять как оборонное, так и наступательное оружие. И готовы ли западные союзники усиливать санкции против РФ каждый день", – пояснил Яценюк.

Он напомнил, что несколько дней назад комиссия палаты представителей по разведке направила письмо президенту США со списком оборонного и наступательного оружия, необходимого для украинской армии.

"Убежден, что после того, как Сенат принял закон о ленд-лизе, Украина получит все, что необходимо нашей армии для победы в этой войне. США делает все необходимое, но мое обращение к США и всему западному миру – делайте больше, ускорьте этот процесс", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Он также подчеркнул необходимость того, чтобы США и западные партнеры Украины ввели вторичные санкции против РФ. По словам Яценюка, Россия пытается обойти санкции, в том числе через Китай. Поэтому, считает он, свободный мир должен оказывать давление на Китай, а также на Индию и другие страны, чтобы они не поддерживали российскую агрессию.

"Вновь подчеркну: единство западного мира и очень сильная поддержка США – это одни из важных составляющих устойчивости украинской армии и украинского народа", – добавил Арсений Яценюк.

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Новые санкции

Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Беларуси. Один из документов прекращает нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, а второй вводит эмбарго на импорт российских энергоносителей. В частности, нефти, газа и угля. Соответствующие решения были приняты на фоне войны между Россией и Украиной.

Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России. В него входит эмбарго на закупки угля и запрет российским кораблям заходить в европейские порты, эти ограничения вступят в силу в начале лета.

Кроме запрета на импорт угля и ограничений для кораблей, пятый пакет санкций включает в себя замораживание активов "четырех ключевых российских банков", в том числе Сбербанка и Альфа-Банка.