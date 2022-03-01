Запугать не удалось: СНБО опроверг фейк о минировании складов с аммиаком на Северодонецком "Азоте"

Информация о "заминировании" Северодонецкого "АЗОТА" — фейк / Коллаж "Сегодня"

Информация о минировании украинскими военными складов с аммиаком на предприятии "АЗОТ" в городе Северодонецк Луганской области является циничным фейком. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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"Украинские военные никогда родную землю не доведут до черты экологической катастрофы!" - говорится в сообщении.

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Опровержение также обнародовали в пресс-службе Group DF. В официальном заявлении сказано, что сейчас Северодонецкий "Азот" как химическое предприятие не представляет никакой опасности для жителей города и региона:

"На предприятии было полностью произведено (переработано) аммиак и освобождено аммиакохранилище. В связи с началом военных действий на заводе полностью остановлено производство: остановились все ключевые цеха, завод прекратил производить удобрения. Остатки готовой продукции (удобрения) и находившиеся на территории завода химикаты в полном объеме вывезены с территории предприятия за пределы Луганской области".

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В обращении Group DF также указано, что служба безопасности и техническая служба завода провели полный дополнительный обзор всех производственных цехов и складов предприятия по наличию опасных химических веществ. В результате – такие вещества на территории предприятия отсутствуют.

Ранее новость о якобы минировании завода опубликовали террористы. На предприятии уверены – это информационные "вброс", который оккупанты используют в целях разжигания в гибридных информационных войнах.