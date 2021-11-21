Запуск первого за десять лет украинского спутника перенесли и новая провокация РФ на Донбассе – главные новости за ночь

Запуск первого за десять лет украинского спутника переносится на январь, Оккупанты мешают работе Миссии ОБСЕ. Коллаж "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Запуск первого за десять лет украинского спутника перенесли: Шмыгаль назвал сроки
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, на какой стадии выполнение планов о запуске первого за десять лет украинского космического спутника. Чиновник заявил, что спутник уже готов и Украина была готова его запустить.
США и ЕС разрабатывают план по сдерживанию России от вторжения в Украину
После предупреждения Европейского Союза о возможном вторжении войск России на территорию Украины в США задумались о разработке пакета экономических и военных мер по сдерживанию Кремля.
Саакашвили привезли в госпиталь под Тбилиси на реанимобиле
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который с сентября находится под арестом, доставлен в военный госпиталь в городе Гори.
Новая провокация РФ на Донбассе: наемники угрожают СММ ОБСЕ
Оккупанты на Донбассе не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловку. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.