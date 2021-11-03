Зарабатывает деньги и сидит в интернете: как отбывает наказание виновница ДТП в Харькове Елена Зайцева

Елена Зайцева отбывает наказание из-за смертельного ДТП в Харькове/Коллаж: Сегодня
Елена Зайцева, которая устроила смертельное ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек, отбывает наказание в Покровском исправительном центре. Девушку осудили на 10 лет лишения свободы. Девушка отбывает наказание не в жестких условиях.
Об этом сообщает OBOZREVATEL.
Сектор минимального уровня безопасности
Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности для осужденных к лишению свободы. Он имеет отдельные входы, прогулочный двор, комнату для приема пищи, душ и тому подобное.
Свободно передвигаться Зайцева вместе с другими осужденными в секторе минимального уровня безопасности может лишь своим двориком. На работу, в баню, на обед — их сопровождают.
Доступ в интернет
Если осужденным к ограничению свободы по закону разрешено телефоны, то тем, кто в секторе, это запрещено. Поэтому Зайцева и другие 11 женщин ходят на переговоры в дежурную часть – под наблюдением администрации. Кроме того, им разрешают пользоваться интернетом. Они могут по Skype общаться с родственниками, посещать общедоступные сайты (кроме порноресурсов, соцсетей и других запрещенных сайтов). Пользоваться интернетом можно в свободное от работы и режимных мероприятий время.
В интернет-классе есть один компьютер, поэтому 12 осужденных разбили на две группы по шесть человек: одного дня первая группа пользуется интернетом, а вторая тем временем звонит родственникам. На следующий день — наоборот.
Заработок Зайцевой
Вместе с еще одной осужденной, Зайцева работает на участке украинской вышивки. В колониях осужденные имеют право не работать, обязаны лишь те, кто имеет исполнительные листы по алиментам.
В исправительном центре приговоренные к ограничению свободы должны работать. У кого лишение свободы и отбывают наказание в секторе (вместе с Зайцевой) – могут отказаться. Но кроме двух пенсионерок, все выходят на работу – 10 человек. Среди них и недавно поступившая женщина пенсионного возраста, которой не хватает трудового стажа, поэтому она изъявила желание работать.
Из заработной платы осужденных идет содержание потерпевшим. За месяц Елена Зайцева зарабатывает от 1 800 до 3 000 гривен. Все зависит от стоимости изделия. Осужденные не на ставке, они имеют сдельную оплату труда.
С зарплаты удерживают подоходный налог, военный сбор, а также за питание, коммунально-бытовые условия. Трехразовое питание в исправительном центре стоит 30-35 гривен в день. Комбыт летом примерно 240 гривен, зимой (в отопительный период) полторы тысячи, а то и 1800 грн. По новым тарифам будет еще дороже. Из-за низкого дохода пострадавшим в ДТП зайцева выплачивает очень малые суммы.
Зайцеву навещают мать и бабушка
На свидание к Зайцевой ездят мать и бабушка. Последняя была всего несколько раз. Преимущественно ее посещает мама.
К Зайцевой со стороны осужденных нет отношения как к "мажорки". Все сидят за аналогичными преступлениями.
Осужденных возят в больницу
Осужденные могут иметь свои медикаменты, однако они должны храниться в медпункте и выдаваться по потребности. Каждый осужденный имеет свой пакет лекарств и описание к ним.
Если нужна помощь специалистов, то осужденных под наблюдением отвозят в больницу. В них заключены декларации с семейными врачами.
Поведение Зайцевой
Зайцева как заехала в Покровский исправительный центр, так и сегодня ведет себя образцово. К ней нет никаких замечаний, в отличие от других осужденных.
Недавнее смертельное ДТП в Харькове
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
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