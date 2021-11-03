Зарабатывали 3 млн грн ежемесячно: СБУ "накрыла" бизнес на подделке COVID-сертификатов

СБУ "накрыла" группу преступников, которые делали фейковые сертификаты о вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"
Служба безопасности Украины поймала злоумышленников, которые занимались подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации против коронавируса. Преступники зарабатывали более 3 млн грн ежемесячно.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Подробности
Как установило следствие, группа злоумышленников состояла из 4 человек: жителей Запорожья и Львовской области.
По предварительной информации, преступники зарабатывали более 3 млн грн ежемесячно, а большинство их клиентов – гастарбайтеры, которые хотели выехать за границу.
Организатор сделки искал "клиентов" среди желающих трудоустроиться за границей. Его сообщник, осуществлявший рейсовые международные перевозки людей, также пополнял клиентскую базу. Другие – производили подделки и выполняли роль курьеров.
Цены
Международный сертификат о вакцинации стоил 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест – 500 гривен. Для "оптовых" заказчиков действовала гибкая система скидок.
Ежемесячно злоумышленники производили почти 1000 сертификатов о вакцинации и 2000 отрицательных ПЦР тестов.
Готовые заказы преступники отправляли через популярные почтовые сервисы и курьеров. Оплату получали на банковские карты или наличными.
Что изъяли во время обысков?
В ходе обысков обнаружены и изъяты:
- поддельные международные сертификаты о вакцинации от COVID-19;
- бланки с отрицательными результатами ПЦР тестов;
- черновую бухгалтерию;
- поддельные документы, необходимые для трудоустройства за границей;
- полиграфическое оборудование, компьютерная техника, которые использовались для изготовления подделок;
- мобильные телефоны с поличным.
Что грозит злоумышленникам?
На данный момент решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении по:
- ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов)
- ч. 1 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.
Как будут проверять подлинность COVID-сертификата
Силовики рассказали, на что будут обращать внимание в бумажном и цифровом документе, проверяя его подлинность.
- Печать врача/медучреждения, где выдан документ. Она должна быть четкой и не "размытой".
- Подпись врача, выдавшего документ. При желании правоохранители могут сразу же отыскать контакты медика и по телефону выяснить, выдавал ли он этот документ.
- Качество печати документа. Если буквы "размыты", то правоохранители усомнятся в его подлинности.
- Название учреждения, в котором выдан документ. Если таковым окажется не медучреждение, то сертификат сочтут подозрительным. Были случаи, когда сертификаты выдавали визовые центры. Документы оказались поддельными.
- QR-код в цифровом COVID-сертификате в приложении "Дія". Он легко сканируется устройством, которое уже есть у правоохранителей.
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