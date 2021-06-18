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Заседание СНБО и Кулеба в Турции – анонсы СЕГОДНЯ

18 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 18 июня в Украине и за рубежом в одном месте

На пятницу, 18 июня, назначено заседание СНБО, на котором в частности рассмотрят применение санкций, а глава МИД Украины Дмитрий Кулба посетит Турцию.

Украина

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Харьков

Одесса

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За рубежом

Турция

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, где выступит на пленарном заседании на тему "Энергетика: какое будущее нас ожидает?" и проведет ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств Центральной Европы, Южного Кавказа, Ближнего Востока, Африки и Азии.

Нидерланды

Брюссель, Бельгия

Иран

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