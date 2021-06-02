Заседание СНБО состоится в пятницу – какие вопросы обсудят

На заседании заслушают отчеты о выполнении решений Совета и другое

В пятницу, 4 июня, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, она состоит из восьми вопросов, представленную Секретарем СНБО Алексеем Даниловым", – пишут в сообщении.

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Среди прочего планируют обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и др.

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Напомним, в начале мая Зеленский встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве. Президент Украины пригласил в Киев Джо Байдена, а глава Госдепа США пообещал активное содействие вступлению Украины в НАТО.

Ранее мы писали, на днях заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что в СНБО передан пакет санкций относительно режима Лукашенко. Он отметил, что речь идет прежде всего о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.