Защищал страну с 2014-го. На фронте погиб журналист Максим Мединский

В Украине на войне погиб журналист Максим Мединский. Фото: коллаж "Сегодня"

На фронте погиб журналист Максим Мединский, защищая Украину в рядах Вооруженных сил. Он родом из Болграда Одесской области. Парень с детства хотел стать десантником.

Об этом сообщает Болградский городской совет и отец погибшего журналиста.

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"Болградский городской совет выражает слова глубокого соболезнования семье Мединских по поводу трагической гибели сына Максима Мединского, лейтенанта Вооруженных сил Украины", – написали в городском совете.

Как известно, Мединский ушел на фронт в 2014 году и снова пошел защищать свою страну в 2022-ом.

Мединский рассказывал, что вырос в военной семье в Болграде. Его отец – военный журналист, а мать – учительница по образованию, тоже служила. Поэтому парень с детства мечтал стать десантником.

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Мединский ушел на фронт в 2014 году

Мединский окончил факультет журналистики, а после работал на информационных сайтах.

"Мне никогда не было страшно потерять свою жизнь, только боялся потерять ее как-то глупо. Поэтому не стоял вопрос: идти на войну или нет. В моей стране война, так что я должен ее защищать", – заявлял защитник.

В соцсетях Мединского указано, что он работал в Министерстве инфраструктуры Украины и был женат.

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Максим Мединский погиб на фронте

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