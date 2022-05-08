Защитники Мариуполя заминировали слабые участки, несмотря на огромный риск (видео)

Украинские воины делают все, чтобы защитить Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"
В захваченном Мариуполе украинское защитники провели минирование слабых участков. Они сделали это после понятной тактики использования оккупантами эвакуации для усиления позиций. Наши воины в очередной раз показали свой героизм и профессионализм.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Для описания героизма и профессионализма наших защитников Мариуполя нет слов. После понятной тактики использования оккупантом эвакуации для усиления позиций, наши защитники отчаянно, несмотря на риск, провели минирование слабых участков", – написал он.
Андрющенко заявил, что это уже вторая история, которой даже поражены российские оккупанты.
"Первый раз, сразу до наступления режима тишины в первую волну, наши защитники выскочили на двух танках за ворота "Азовстали" и втянули к себе третий, который до этого застрял снаружи. Оккупанты не успели ничего сделать. Земной поклон нашим защитникам Мариуполя. Мы все в безвозмездном долге у них", – добавил советник мэра.
"Азов" в Мариуполе ликвидировал 1 157 оккупантов и десятки танков
В захваченном Мариуполе полк "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил по подтвержденным данным – 1 157 живой силы противника, также еще 840 – по неподтвержденным данным. Об этом "Азов" сообщил в своем Telegram-канале.
Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3 150 – по неподтвержденным данным).
Техника противника:
- Танки – 49 уничтожено и 29 повреждено
- БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено
- БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено
- БМД – 5 уничтожено
- Катер "Раптор" – 1 уничтожен
- СУ-25 – 1 поврежден
- ББМ "Тайфун" – 2 уничтожены, 2 повреждены
- "Тигр" – 3 уничтожены, 2 повреждены
- "Рысь" – 2 уничтожены, 2 повреждены
- Грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено
Кроме того, было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.