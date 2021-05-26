Десятки украинцев оказались в ловушке в Беларуси: как вернуться домой

Украинские граждане, живущие в соседней стране или отправившиеся туда для лечения, в западне – через наземную границу их не выпускают, а все рейсы отменили

Украинцы, выехавшие в Беларусь на лечение, застряли в этой стране из-за закрытого неба. Пациенты перенесли сложные операции и попросту не переживут долгой дороги в автобусе или машине. Также не могут выехать украинцы, имеющие вид на жительство в Беларуси.

Корреспондент "Сегодня" Валерия Шапоренко выясняла, может ли им помочь украинское посольство.

Новость о закрытии белорусского неба застала украинку Анну Пушкелю после пересадки печени. Операцию делали в Минске, а 26 мая она должна была лететь в Украину. Поездку в автомобиле она не выдержит.

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"Я не могу долго сидеть у меня была операция полосная, у меня разрез от груди к низу и поперек еще. Я вчера сидела два часа и потом у меня очень болело", – признается Пушкеля.

Сложный маршрут на самолетах с несколькими пересадками для нее тоже не вариант. После операции женщина принимает лекарства, подавляющие иммунитет.

"Я подцеплю все, что было в этих аэропортах. При иммуносупрессии страшно не только болеть (сам факт заболевания, поскольку иммунитета нет), а страшно, что при болезни иммунитет включается и атакует печень, будет отторжение", – переживает украинка.

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Чтобы вернуться в Украину, Анна обратилась в посольство в Беларуси – там ей посоветовали нанять реанимобиль. За свой счет оплатить дорогу в тысячи километров у жительницы Харьковской области денег нет.

"Сколько я заплачу за раеанимобиль, боюсь себе даже представить. Когда услышала, что это единственный выход, я была в отчаянии", – жалуется она.

По данным Минздрава, на лечении и обследовании в Беларуси сейчас находятся 30 украинцев. Чиновники обещают им максимально содействовать для возвращения и советуют обращаться за помощью в посольство. Но дипломаты утверждают, что, кроме Анны, к ним никто пока не обращался. Они ищут спонсоров для реанимобиля.

"Такие больные должны обязательно находиться в сопровождении врача. В данном случае договариваться со службами пограничников, медиками для пересечения границы – это прямая наша задача, и мы это делаем. Мы связались с некоторыми людьми, которые могут выступить спонсорами направление в Беларусь такого автомобиля", – сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Не могут выехать и украинцы, которые имеют вид на жительство в Беларуси. Им, как и своим гражданам, местные власти еще в прошлом году запретили пересекать сухопутную границу без необходимости.

Исключения – лечение, командировка или учеба. При выезде наземным транспортом это надо подтвердить документально, иначе белорусские пограничники могут не выпустить из страны.

"Как выехать, я даже представит себе не могу. Для того, чтоб выехать из Беларуси в Украину, нужно, чтоб кто-то умер или тяжело заболел. Мы вот это все обсуждаем, мы все в шоке, мы просто не знаем что делать. Получается, закрыли единственный выход, единственный вариант поездки домой", – сказала нам на правах анонимности украинка, имеющая разрешение на пребывание в Беларуси.

Из-за таких сложностей на украинско-белорусской границе пока что нет ажиотажа. Съемочная группа "Сегодня" встретила в основном тех, кто едет навестить родственников в Беларуси транзитом из России. Они признаются, что после закрытия неба дорога стала в разы сложнее.

Сейчас украинские пограничники принимают по 500 человек в день, но готовы принимать в разы больше и готовятся к наплыву людей на границах.

Напомним, что из-за принудительной посадки в Минске самолета Ryanair и ареста летевшего в нем оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича правительство Украины запретило авиасоединение с этой страной и приказало украинским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси. Это повлияло на некоторые рейсы МАУ.