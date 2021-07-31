Засветились в Крыму, но признали ошибку. Скандальная российская группа снова выступает в Украине

Группе был запрещен въезд в Украину на три года

Анакондаз в Тернополе. Фото Instagram

Российская рэп-рок-группа Anacondaz сегодня выступает на фестивале Faine Misto Тернополе, из-за чего в соцсетях возник скандал. Многие возмущены тем, что коллектив из страны-агрессора, который выступал в Крыму, опять приехал в Украину.

"На фестивале Faine Misto, где снисходительны к россиянам. Войны же 8-й год нет, правда? Эта группа еще в оккупированном Крыму ранее выступала. Теперь поет возле Тернополя. Что уж говорить об Одессе, где будет на днях Лорак, Лобода и Баста. 2021 вообще стал прорывным для оккупантов и коллаборационистов в культурной сфере", – пишет в телеграме Сергей Стерненко.

Отметим, что группа и правда выступала в оккупированном Крыму и ей был запрещен въезд в Украину. Далее подробнее.

Запрет на въезд в Украину

В 2017 году Anacondaz выступили на фестивале Atlas Weekend в Киеве – уже тогда было известно об их выступлении в Крыму в 2015 году, после оккупации полуострова Россией. После выступления в столице, когда музыканты покидали Киев, Госпогранслужба Украины запретила въезд этой группе в Украину на три года.

Тогда пограничники отметили, что "на основании дополнительной информации, полученной пограничниками во время проведенных с участниками группы собеседованиями, во время их выезда за пределы Украины, было принято решение о запрете им въезда".

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Очевидно, срок запрета уже истек.

Анакондаз на фестивале Faine Misto. Фото Instagram

Отношение к оккупации Крыма

В 2018 году Anacondaz записали песню "Не курю" об украинско-российских отношениях, а спустя два года в интервью российскому журналисту Юрию Дудю музыканты заявили, что действия России на полуострове были большой ошибкой.

"Отношусь к этому как к аннексии. Однозначно отжали… Я не рад тому, что случилось. Крым прекрасное место, там прекрасные люди, то есть я к Крыму хорошо отношусь. А то, что отжали — мне кажется, это большая ошибка, результаты этой х***и мы будем долго расхлебывать", – заявил солист группы Сергей Карамушкин.

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