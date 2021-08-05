Зависит от Путина. Зеленский объяснил, почему войну на Донбассе не закончили за год

Президент РФ не соблюдает договоренности даже гуманитарные, в то время как Украина выполнила все пункты

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин не желает заканчивать войну на Донбассе – только от него сейчас зависит вопрос прекращения огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире канала "Дом".

Зеленского часто обвиняют в том, что не выполнил обещание закончить войну за год – президент Украины отвечает, что соблюдает все договоренности и украинская сторона все обещания выполняет.

"Конечно, я очень этого хочу (деоккупации Донбасса. – Ред.). Я все делаю для этого, но, к сожалению, не все от меня зависит. Я абсолютно не скрываю, и президент Российской Федерации знает мое мнение: я считаю, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от одного человека. И точно нужно знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны знать, должны это понимать. Они не должны жить иллюзиями", – говорит Зеленский.

По словам Зеленского, российские власти часто говорят неправду о том, что Украина якобы не выполняет свои обещания из-за нехватки денег и прочих проволочек.

Как пример Зеленский привел личную договоренность с президентом РФ о Красном Кресте – о доступе к заключенным в тюрьмах на территории ОРДЛО. Когда было дано обещание, но со стороны России выполнено не было.

"Есть ли план Б, В, Г. Да, все есть. Нужна воля. Политическая воля. Воля человеческая. И с нашей стороны эта воля, очевидно, есть – к мирному плану, политико-дипломатическому. Никто не хочет (с другой стороны. – Ред.)", – подчеркивает президент Украины.

О чем еще говорил Зеленский в интервью о Донбассе

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к оккупации Зеленский посоветовал любителям "русского мира" уже искать себе место в России. Счастья не будет – говорит президент Украины.