Завтра украинцы спят на час дольше: когда ВР закроет вопрос (видео)

Каждое утро, в любую погоду, Людмила поднимается на городскую ратушу в центре Снятына. Она – единственная на Прикарпатье женщина-часовщик. О дзыгаре на столетней ратуше всегда заботились только мужчины. Дело передавали из поколения в поколение. Именно родственник Людмилы год назад и попросил ее ухаживать за механизмом, потому что внезапно ухал за границу. Так, 33-летняя медсестра и стала часовщицей.

"И не понимаю, до конца как оно взаимодействует друг с другом. Одну подкрутила – там сбилось. Где хорошо стучит – плохо показывает. И это все пока я поняла ту ниточку, которой все связано…прошло два месяца", – говорит часовщица.

Сейчас уже без проблем заводит механизм. В выходные Людмила Рокицкая "крутит" его на час назад. Так Снятын перейдет к зимнему времени.

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Депутаты хотят оставить Украину на зимнем времени

Как и вся страна. И, возможно, стрелки передвигаем на этот раз в последний раз. Весной депутаты в первом чтении приняли законопроект, по которому Украина должна была остаться жить по зимнему времени. Это было за несколько недель до перехода на летнее.

Однако второе чтение нардепы провалили, а документ уже месяцами в статусе – на доработке. И вероятно часовую дискуссию вскоре обновят. Пока же украинцев радует мнение, что с переводом стрелок на час дольше будем спать.

Зимний перевод – это как маленький праздник, а весной немного сложнее. Но не все радуются.

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"До появления ребенка не замечала. Сейчас больше переживаю на счет его режима. Он привязан ко времени своего биоритма. Вероятно, что он будет просыпаться по времени раньше", – говорит жительница Киева Анастасия.

Что говорят врачи

В зоне риска – и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому врачи и ученые советуют готовиться к переводу часов заранее и постепенно. Например, через несколько дней – на полчаса раньше ужинать и ложиться спать.

"Во время перевода нужно вспомнить о своем кардиологе, подтянуть хронические проблемы, эндокринолога. Максимально нужно много поцелуев, свежего воздуха, йоговские дыхательные упражнения, проветривание комнаты", – рассказывает врач-сомнолог Юрий Погорецкий.

Территориально Украина расположена в разных часовых поясах. Часть Закарпатья – в первом, большинство страны – во втором, а Луганская, Донецкая и частично Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области – в третьем.

"Мы большая, красивая страна, и у нас в астрономическом времени разница между Ужгородом и Харьковом – почти в один часовой пояс", – говорит биологиня Ольга Маслова.

Поэтому у нас такая компромиссная рекомендация – оставлять зимнее время, но для тех регионов где есть нюансы – вводить индивидуальное время не на часах, а для начала – работы, например.



Несколько лет назад Евросоюз отменил обязательный для всех стран перевод часов, впрочем там до сих пор согласовывают проблемные моменты. От времени, например, зависит транспортная логистика.

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