Заявление Байдена по Афганистану и драка экс-нардепа со следователем – главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Юг России затопило

В России затопило южный регион, пляжи Сочи, Анапы и Туапсе, закрыты, введен режим чрезвычайной ситуации, в некоторые населенные пункты можно добраться только на лодке.

В России затопило несколько регионов / коллаж "Сегодня"

Украинцы не могут покинуть базу в Кабуле

В захваченной талибами столице Афганистана Кабуле на одной из баз оказались заблокированными 12 граждан Украины. Воды и еды им хватит еще примерно на неделю, а сменившие охрану боевики требуют сдать оружие.

Последнее слово Байдена по Афганистану

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с заявлением по ситуации, сложившейся в Афганистане, власть в котором вчера перешла к талибам. Он в частности еще раз объяснил решение о выводе войск из страны и назвал ответственных за происходящее там.

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Байден высказался об уходе США из Афганистана / коллаж "Сегодня"

Экс-депутат на допросе подрался со следователем

В Киеве после допроса в Печерском райуправлении полиции задержали бывшего народного депутата, лидера партии "5.10" Геннадия Балашова, который подрался со следователем. Момент нападения на стража порядка и драки в Печерском райуправлении попал на видео.

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