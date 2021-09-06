Зеленский и Байден задали тон для сотрудничества – Кристина Квин

Кристина Квин с оптимизмом смотрит в будущее американо-украинских отношений на высшем уровне. Фото: twitter.com/usembassykyiv

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что президенты Владимир Зеленский и Джо Байден задали тон для дальнейшего сотрудничества Украины и США. Она отметила, что визит главы украинского государства был очень важным и теперь в США будут отслеживать, что Зеленский будет делать последующие месяцы.

Об этом Квин рассказала в прямом эфире телеканала "Украина 24".

"С 2014 года США предоставили больше помощи Украине. С тех пор мы оказали почти 5 миллиардов долларов помощи. Половина почти была на оборону, дальше было на вопросы здравоохранения, реформы, развитие и другие вопросы, с которыми мы работаем с Украиной. Также ежегодно эта сумма увеличивается и это подтверждение того факта, что штаты хотят углубить наши отношения. Это не просто о деньгах, это про то, насколько мы вовлечены в работу с Украиной. Например, администрация Байдена, а ей всего 7 месяцев, но больше было такого сотрудничества с Украиной, чем с любой страной мира", – сказала Кристина Квин.

Кроме того, временно поверенная в делах США в Украине напомнила, что Байден поддерживает политику открытых дверей относительно вступления Украины в НАТО и то, что "Северный поток-2" не есть хорошим проектом.

Кристина Квин отметила, что США будут и дальше притягивать Россию к ответственности, среди прочего, путем санкций.

"Россия не должна использовать энергетику, как оружие", – сказала временно поверенная в делах США в Украине.

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Как проходила встреча Зеленского и Байдена

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в 21:00 по Киеву 1 сентября в Белом доме.

Байден в первую очередь заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России и отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.

А Зеленский поблагодарил главу Белого дома за предоставление двух миллионов доз вакцин против COVID-19 и военной помощи в размере 60 млн долларов. Кроме того, Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России.

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