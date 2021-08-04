Зеленский назначил Чауса главой Черниговской области

Глава государства сначала уволил Анну Коваленко, которая продержалась на этой должности чуть меньше года

Зеленский назначил человека с очень известной фамилией / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Вячеслава Чауса новым главой Черниговской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Глава государства принял на Банковой новоиспеченного чиновника, вручил ему соответствующее служебное удостоверение и пожелал успехов на новой должности.

Перед этим он еще одним указом уволил Анну Коваленко с должности главы ОГА, которая была назначена туда в октябре 2020 года.

Отметим, что этот не тот судья Чаус, за которым гонялись НАБУ и СБУ.

Кто такой Вячеслав Чаус

Чаус родился в Чернигове в 1977 году. Имеет юридическое и экономическое образование.

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До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам в "Укргаздобыче".

Владимир Зеленский в последнее время затеял перестановки в различных органах власти, а все из-за того, что недоволен работой чиновников. Например, в силовом блоке сменил руководство МВД, армии, устроил встряску СБУ.

Активно ходят разговоры о переменах в правительстве – якобы осенью в Кабмине намечаются серьезные перестановки, ходят слухи об отставке минимум трех министров.

Также Зеленски назначил несколько послов в страны Европы, Африки и Азии, усиливая дипломатический фронт.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня был задержан замглавы Черниговской ОГА. Чиновник с товарищем обещали, что их "клиент" без проблем сможет получить отель, но за крупную взятку.

А в прошлом году СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА. Чиновник обещал изменить целевое назначение 6 гектаров земли, но вместо денег ему теперь "светит" 12 лет тюрьмы.