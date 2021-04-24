Зеленский назначил нового главу СБУ Киева

Указом от 24 апреля президент уволил Сергея Зайца с поста главы Управления СБУ в Ивано-Франковской области, назначив нового руководителя

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Зайца новым начальником Главного управления Службы безопасности в Киеве и Киевской области, уволив с этой должности Олега Головаша.

Соответствующие указы глава государства подписал 24 апреля.

"Назначить Зайца Сергея Сергеевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области", – говорится в одном из них.

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Сергей Заяц ранее занимал пост начальника Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и был уволен с него указом президента ранее в субботу. На его место Зеленский указом №173/2021 от 24 апреля назначил Виктора Назарука.

Напомним, в конце января президент Владимир Зеленский подписал указ № 38/2021 о назначении шоумена, телеведущего и нардепа от партии "Слуга народа" Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.

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