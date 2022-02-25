Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Национальной гвардией Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 25 февраля, президент Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Национальной гвардией Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Реклама

"Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардией Украины", – сказано в документе.

Юрий Лебедь был заместителем командующего Нацгвардией, он занял эту должность в июне 2019 года. Весной 2014 года Нацгвардия сообщала, что его похитила "группа неизвестных". Через несколько дней его освободили. Тогда Лебедь занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии и находился в звании полковника.



Напомним, 28 января президент Владимир Зеленский уволил командующего Национальной гвардии генерал-полковника Николая Балана и назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.

Перед тем командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии.

Ранее мы писали: