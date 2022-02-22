Зеленский: Необходимо полностью остановить "Северный поток – 2"

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня
Санкции против России должны предусматривать полную остановку "Северного потока – 2". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Эстонии пресс-конференции, которую транслирует Украина 24.
"Европа и мир не может допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока-2", – отметил Зеленский.
В начале февраля официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что угроза санкций против российского газопровода "Северный поток-2" является гораздо более эффективным средством воздействия на РФ, чем введение немедленных ограничений.
Что сделала Россия
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
В ответ на это уже многие содружественные с Украиной государства начали готовить санкции. В частности, Великобритания готова ввести санкции уже сегодня.
Приостановка сертификации "Северного потока-2"
- 16 ноября 2021 года немецкий регулятор приостановил процесс сертификации трубопровода, поскольку у оператора "Северного потока – 2" не было соответствующей законам ФРГ организационной формы.
- После этого, 27 января 2022 года "Газпром" сообщил о создании дочерней компании в Германии, которая будет управлять немецкой частью газопровода.
- Российский "Газпром" 10 сентября 2021 года заявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.
- Немецкий регулятор сообщил о временной остановке процесса сертификации российского газопровода 16 ноября 2021 года. Процесс был прекращен, поскольку у оператора "Северного потока-2" не было соответствующей законам ФРГ организационной формы.
- 27 января стало известно, что российская газотранспортная компания "Газпром" создала в Германии свою дочернюю компанию, которая позволит продолжить прерванную процедуру сертификации "Северного потока-2".
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина будет приглашена для сертификации "Северного потока-2", когда Еврокомиссия будет рассматривать этот вопрос.
- Этой зимой Европа пострадала от газового кризиса. Цены на свободном рынке достигли рекордных значений, а поставки газа из России упали до минимальных значений. В конце декабря 2021 года президент РФ Путин напрямую заявил, что больше газа Европа получит тогда, когда будет дано разрешение на работу "Северного потока – 2".