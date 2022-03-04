Зеленский обратится к украинцам — его выступления ждут и в Грузии

Президент выступит с новым обращением / Фото: Коллаж: Сегодня
В пятницу вечером, 4 марта, ожидается новое обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Выступления нашего президента уже ждут в грузинском Тбилиси — на площади собралось множество людей с украинскими флагами.
Отметим, появились сообщения, что обращение Зеленского состоится после заседания СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг эту информацию в эфире телеканала "Украина 24".
"Не было никакого заседания СНБО. В фейках говорилось о заседание аппарата, такого органа вообще нет. Мы четко держим оборону, понимаем, что происходит, мы осознаем, что победа будет за нами", — сказал он.
Данилов добавил, что сейчас выясняется, с каких аккаунтов были распространены фейки.
Ситуация в Украине 4 марта
- За последние сутки оккупанты совершили налет на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях страны.
- Российские военные 4 марта обстреляли жилые многоэтажные дома в Софиевской Борщаговке под Киевом.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора из воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы — Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелявших ее оккупантов.
- Посольство США в Украине назвало обстрел российскими войсками Запорожской АЭС военным преступлением.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.