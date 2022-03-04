Зеленский обратится к украинцам — его выступления ждут и в Грузии

Президент выступит с новым обращением / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу вечером, 4 марта, ожидается новое обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Выступления нашего президента уже ждут в грузинском Тбилиси — на площади собралось множество людей с украинскими флагами.

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Отметим, появились сообщения, что обращение Зеленского состоится после заседания СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг эту информацию в эфире телеканала "Украина 24".

"Не было никакого заседания СНБО. В фейках говорилось о заседание аппарата, такого органа вообще нет. Мы четко держим оборону, понимаем, что происходит, мы осознаем, что победа будет за нами", — сказал он.

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Данилов добавил, что сейчас выясняется, с каких аккаунтов были распространены фейки.

Ситуация в Украине 4 марта